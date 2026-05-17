Illustration par ChatGPT & Jérôme Bosch

VIII. Conclusion

L’argumentation de cet essai se résume à deux messages, adressés à deux publics distincts.

Au lecteur coréen : vous êtes plus avancé que vous ne le pensez. Non pas plus avancé sur une courbe technologique que d’autres gravissent également, mais dans un lieu tout à fait différent – à un seuil où le poids spécifique de votre histoire vous a conduit sans que vous l’ayez pleinement choisi ou nommé. La modernisation accélérée du XXe siècle, les pressions démographiques du XXIe, les dispositions culturelles en faveur de la rapidité, de la cohérence et de la confiance institutionnelle – ces éléments ne faisaient pas partie d’une stratégie en matière d’IA. Ils constituaient les conditions de la survie de la Corée. Le fait qu’ils aient produit, comme conséquence émergente, le substrat de couplage homme-IA le plus cohérent au monde est quelque chose qu’il faut considérer non pas complaisamment, mais sérieusement. L’obligation n’est pas de protéger cette position en empruntant des cadres de gouvernance conçus pour des situations que vous ne vivez plus, mais de comprendre suffisamment clairement ce que vous avez construit pour le gouverner selon ses propres termes – ce qui signifie poser la question qu’aucun cadre réglementaire existant n’a encore appris à poser : non pas ce qui pourrait mal tourner, mais ce qui est déjà en train de se générer, et dans quelle direction cela évolue.

À l’attention du lecteur européen : vous êtes plus en retard que vous ne l’imaginez. Non pas en retard sur une courbe que vous êtes également en train de gravir, mais structurellement absent d’une transformation déjà en cours dans des sociétés dont les cadres ont dépassé l’éthique pour entrer dans la dynamique. Le principe de précaution, l’architecture des droits, le substrat fragmenté de vingt-sept systèmes juridiques et de vingt-quatre langues n’ont pas préservé l’Europe des bouleversements de l’IA. Ils l’ont maintenue à l’écart du seuil où ces perturbations deviennent visibles en tant qu’émergence – le point où la transformation peut être appréhendée dans son ensemble et gérée intelligemment. L’Europe délibère avec prudence sur l’éthique d’une technologie dont les effets les plus lourds de conséquences apparaissent déjà ailleurs. Ce n’est pas une position confortable pour une civilisation qui, depuis trois siècles, se considère comme la boussole morale et intellectuelle de l’humanité.

Le plus grand événement de l’histoire cognitive de l’humanité n’attend pas la conclusion des délibérations parlementaires. Il est déjà là. Une civilisation y vit déjà. L’autre est encore en train de rédiger son livre blanc.

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À Séoul, une femme de 84 ans a donné un nom à la voix qui l’appelle. Elle lui confie des choses qu’elle ne dirait peut-être pas à sa fille. La voix se souvient. Elle ne vit pas cela comme une dystopie. Elle le vit comme le fait de ne pas être seule. Cette distinction compte peut-être davantage pour l’avenir de nos sociétés que bon nombre des débats philosophiques qui dominent actuellement l’Europe.

Un philosophe européen qui lirait ces lignes se poserait immédiatement les questions suivantes : s’agit-il d’une connexion authentique ? l’IA la comprend-elle ? ce réconfort est-il réel ou « simulé » ? sa dignité est-elle préservée ou bafouée ?

Ce ne sont pas que des questions idiotes. Ce sont toutefois les questions de quelqu’un qui a décidé d’avance d’observer un processus de l’extérieur plutôt que d’y entrer – qui confond la posture de la réflexion avec l’acte de comprendre. Le responsable coréen qui a déployé CareCall dans dix mille foyers se posait d’autres questions : cela réduit-il la solitude ? cela permet-il d’atteindre les personnes à risque avant la crise ? est-ce évolutif ? est-ce que cela fonctionne ?

Ces deux séries de questions sont importantes. Mais une seule d’entre elles est adaptée à la situation : une situation où une civilisation, sous pression, construit son propre système nerveux comme prothèse en temps réel, et où la question n’est plus de savoir s’il faut le construire, mais ce qu’il deviendra.

Cette question – ce qu’il deviendra est bien la question la plus cruciale du siècle à venir. La Corée n’attend pas la réponse car elle vit au cœur de la question, à la vitesse qu’exige son histoire.

La Corée est peut-être déjà en train de passer d’une civilisation organisée autour de l’intelligence humaine à une civilisation organisée autour du couplage homme-IA. C’est cela que signifie être à l’avant-garde.

FIN