M. Trump et sa fameuse tactique

M. Trump ne connaît qu’une seule tactique. Et il croit même l’avoir inventée. 1° terroriser l’adversaire, 2° donner du mou, servir du « Cher Ami ! », 3° reterroriser et dire « Tope-là ! », 4° pour stopper la terreur, l’adversaire dit aussitôt « Tope-là ! » lui aussi, et l’affaire est conclue.

Le secret, c’est le « leverage », le fait que l’adversaire ait un besoin absolu de quelque chose que seul vous pouvez lui offrir. Mais le monde est vaste aujourd’hui…

Pourquoi, à part la Corée du Sud sur une affaire de droits douaniers, Trump perd-il aujourd’hui sur tous les terrains ?

La réponse est dans son mot d’ordre : « Make America Great Again ! » Or pour pouvoir réussir avec sa fameuse tactique, il ne faut pas qu’il y ait un « again » : qu’il y ait du temps à rattraper, du terrain à d’abord reconquérir ! Son truc ne marche que si l’on est vraiment le plus fort. Trump est en train de le découvrir aujourd’hui.

Souvenez-vous de ce que j’expliquais ici au surlendemain de l’élection de Trump, dans Le temps qu’il fait le 11 novembre 2016 :

Alors, M. Trump là-dedans ? À mon sens, M. Trump va jouer, tout à fait involontairement (ce n’est pas du tout dans ses intentions), il va jouer le même rôle que M. Gorbatchev en Union soviétique : il va être la personne qui va reconnaître ce qui s’est passé. C’est la personne qui va reconnaître quel est l’état actuel des États-Unis, ce qu’ils sont en ce moment. Il ne va pas le faire exprès, ça sera tout à fait indirectement et à l’encontre de ce qu’il va essayer de faire, mais c’est ça qu’il va montrer.

Et dans La Croix, très récemment :

Mais vient se combiner désormais à l’inaptitude et à l’impopularité, une politique étrangère impraticable, même pour la plus grande puissance économique du monde. L’unilatéralisme absolu de Trump, ayant réduit le nombre de ses partenaires aux seuls Israël et Arabie saoudite, est irréalisable sur le terrain. Une fois passé le choc de la surprise, les alliés récemment éconduits des États-Unis devront être conscients qu’il ne s’agit avec l’isolationnisme qui se met en place que d’une simple chimère née dans l’esprit d’un mégalomane à la dérive : les États-Unis seuls, ou presque, contre le reste du monde, seront réduits à l’impuissance en un rien de temps.

Cela reste vrai six semaines plus tard 😉