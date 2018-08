« La chute de la météorite Trump », le 18 août à 8h20

– Procès de Paul Manafort : le jury a délibéré toute la journée de vendredi 17, mais sans déposer ses conclusions : il se réunit à nouveau le lundi 20 août

– Révélations de Mme Omarosa Manigault-Newman : publication par elle de l’enregistrement de la conversation où Lara Trump (épouse de Éric Trump, fils de Donald Trump) lui propose d’acheter son silence à la suite de son limogeage, pour un montant mensuel de 15.000 $

– je prépare un texte

– Retombées de la levée de l’accréditation secret défense de John Brennan, ancien directeur de la CIA, par Donald Trump :

* Tribune libre de John Brennan, le 16 août : President Trump’s Claims of No Collusion Are Hogwash

* Tribune libre de l’amiral William H. McRaven, le 16 août : Revoke my security clearance, too, Mr. President

– je prépare un texte

– Publication du livre de Craig Unger, House of Trump, House of Putin: The Untold Story of Donald Trump and the Russian Mafia, le 14 août : il avance la thèse d’un Donald Trump compromis par la Russie depuis l’été 1987

– je prépare une vidéo