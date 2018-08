Coopération étroite entre Donald McGahn, juriste de la Maison-Blanche, et la commission Mueller : Trump contrattaque

Trump, aujourd’hui, dans une série de trois tweets à propos de l’article du New York Times que j’évoquais dans ma vidéo d’hier : Les derniers R** quittent le navire.

Donald J. Trump

13h28 – 20 août 2018

Le déshonoré et discrédité Bob Mueller et tout son groupe de Bandits Démocrates Déchaînés ont passé plus de 30 heures avec le Conseiller [juridique Donald McGahn] de la Maison-Blanche, mais seulement avec mon assentiment, à des fins de transparence. Quiconque a besoin d’autant de temps alors qu’il sait qu’il n’y a pas de collusion russe est juste quelqu’un cherchant la bagarre. Ils aiment détruire la vie des gens et REFUSER de voir la vraie corruption du côté Démocrate – les mensonges, les licenciements, les courriels effacés et bien plus encore ! Les Démocrates Déchaînés de Mueller cherchent à influencer l’élection. C’est une honte nationale ! Où est la Collusion ? Ils ont inventé un faux crime appelé Collusion, et quand il n’y a pas eu Collusion, ils disent qu’il y a eu Obstruction (d’un faux crime qui n’a jamais existé). Si vous RENDEZ COUP POUR COUP ou dites du mal de cette chasse aux sorcières truquée, ils crient Obstruction !