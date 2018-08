« La chute de la météorite Trump », le 22 août à 9h28

– Procès de Paul Manafort : le verdict a été rendu, il est reconnu coupable de 8 des chefs d’accusation sur 18

– Vidéo en ligne

– Procès de Michael Cohen : il plaide coupable et reconnaît en particulier avoir, sur les ordres de Trump, acheté le silence de deux femmes (Stephanie Clifford alias Stormy Daniels, et Karen McDougal), ce qui constitue une infraction à la loi sur le financement des campagnes électorales

– je prépare une vidéo (ne soyez pas trop pressé : je lis d’abord entièrement le document du plea deal )

– Publication du livre de Craig Unger, House of Trump, House of Putin: The Untold Story of Donald Trump and the Russian Mafia, le 14 août : il avance la thèse d’un Donald Trump compromis par la Russie depuis l’été 1987

– je prépare une vidéo (le livre vient de m’arriver au courrier)