John Brennan : Chef de poste de la CIA en Arabie saoudite, Chef de cabinet de la CIA, Directeur du Centre d’intégration de la menace terroriste, Directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme, Conseiller de la Maison-Blanche pour la sécurité intérieure, Directeur de la CIA – a informé trois présidents.

Les trois crises majeures de l’histoire des États-Unis : 1° la guerre d’indépendance : The American Revolution (1765-1783), 2° la guerre de sécession : The American Civil War (1861-1865), 3° la présidence Trump : The Time We Live 😉 (2017-…)

