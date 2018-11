Difficile d’interpréter la nouvelle tombée pour nous ce matin que Robert Mueller mettait fin à l’accord de coopération (plea deal) avec Paul Manafort en raison de ses nombreux mensonges. Était-ce un revers pour Mueller, la perte d’un témoin-clé car interlocuteur privilégié des Russes depuis 2004, date à laquelle il se mit au service du politicien ukrainien pro-Kremlim, Viktor Ianoukovytch, et donc la personne la plus susceptible de savoir de première main si Trump est un agent russe ? Ou était-ce la preuve que Mueller en sait tant par ailleurs qu’il puisse déterminer dans chacun des propos de Manafort s’il s’agit d’une vérité ou d’une post-vérité 😉 ?

Difficile de dire aussi si le scoop du Guardian en début d’après-midi que Manafort aurait rencontré Julian Assange en 2016 à l’époque où WikiLeaks s’apprêtait à fuiter des mails d’Hillary Clinton et de John Podesta indiquait quel était le point particulier sur lequel Manafort avait tenu à mentir.

Heureusement pour nous (sinon considérablement dans le cirage) Trump a levé toute hésitation quant à savoir s’il s’agissait là pour lui de bonnes ou de mauvaises nouvelles par une rafale de tweets ayant fait monter la jauge de son « furaxomètre » jusqu’au niveau « ouragan ». Qu’on en juge :

La chasse aux sorcières bidon continue, mais Mueller et sa bande de Démocrates Déchaînés (1) ne voient que ce qui se passe d’un côté, pas de l’autre. Attendez que l’on découvre à quel point ils traitent les gens abominablement et vicieusement, ruinant des vies (2) parce qu’ils refusent de mentir. Mueller est un procureur biaisé devenu voyou.

… Les média d’information Fake News font de Bob Mueller un saint, alors qu’en réalité, il est exactement le contraire (3). Il cause des dommages ÉNORMES à notre système de justice pénale (4), où il ne tient compte que d’un point de vue et non de l’autre. Des héros en émergeront, et ce ne seront ni Mueller ni son….

… affreux gang de Démocrates Déchaînés. Examinez leur passé, et regardez d’où ils proviennent. La chasse aux sorcières de 30 millions de dollars se poursuit et ils n’ont rien si ce n’est des vies dévastées. Où se trouve le serveur (5) ? Que ces horribles personnages retournent à la Fondation Clinton et au ministère de la « Justice » !