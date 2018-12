États-Unis : le peuple s’adapte à ses dirigeants

Ouvert aux commentaires.

Un intéressant sondage dans le Washington Post sur le Président Trump et ses mensonges (6.420 depuis son élection ; répétés car immunisés contre toute forme de démenti), où l’on apprend des choses rassurantes, mais aussi d’autres, très dérangeantes celles-ci.

D’abord, dans le genre rassurant : si 3 électeurs Démocrates sur 10 croient aux balivernes de Trump, ils ne sont encore que 4 sur 10 parmi les Républicains.

Ensuite, dans le genre inquiétant, que les gens ne croient pas Trump même quand il dit (rarement il est vrai) la vérité et qu’ils sont plus disposés à croire un bobard Démocrate qu’un bobard Républicain (simplement parce qu’il y a plus de Démocrates que de Républicains dans la population).

Dérangeant aussi, le fait que si en 2007, 71% des électeurs Républicains considéraient qu’il était « extrêmement important » qu’un président soit honnête (70% pour les Démocrates), ce pourcentage est tombé aujourd’hui à 49% pour les Républicains (un chute de 22 points). Ce qu’on peut interpréter comme une ingénieuse adaptation de l’électorat à la qualité des dirigeants qu’ils élisent.

À la question « Est-il acceptable pour un dirigeant de faire des déclarations fausses si c’est pour le bien du pays ? », 41% des Républicains affirment que oui contre seulement 25% des Démocrates.

La réponse est donc là : pourquoi Trump ment-il comme un arracheur de dents et 40% des électeurs US sont-ils prêts à le suivre ? Parce que c’est pour le bien du pays : parce que c’est le moyen de Rendre l’Amérique Grande à Nouveau = MAGA = Make America Great Again !

La fin veut les moyens, n’est-il pas ?