Place Publique : la liste

Ouvert aux commentaires.

Les candidats soumis à votre approbation

(collège femmes puis collège hommes)

Aurore Lalucq

Directrice d’un institut dont l’objectif est de mettre l’économie au service de la transition écologique et sociale, Aurore Lalucq est aussi l’auteure de plusieurs livres sur la monétarisation de la nature, la transition sociale-écologique et le New Deal vert.

Aziliz Gouez

Fille d’agriculteurs bretons et anthropologue de formation, Aziliz Gouez est convaincue que l’Europe se fait par les Européennes et Européens. Elle milite pour un renouvellement de la construction européenne par les citoyennes et les citoyens.



Violaine Lucas

Professeure de lettres à Saint-Nazaire, Violaine Lucas est une militante féministe engagée aux côtés de Gisèle Halimi pour l’harmonisation vers le haut des droits des femmes et des personnes LGBTI+ en Europe.

Marine Mazel

Philosophe de formation et psychologue clinicienne, Marine Mazel travaille pour une association qui lutte contre les différentes formes de précarité, d’exclusion et de souffrance psychosociale.

Marion Boidot

Vétérinaire de campagne en Dordogne, Marion Boidot a longtemps été témoin des inégalités territoriales et sociales que subissent de nombreuses concitoyennes et concitoyens ; elle souhaite porter leurs voix jusqu’au parlement européen.

Véronique Brom

Ancienne présidente d’une association d’habitat participatif en location sociale, Véronique Brom enseigne aujourd’hui l’histoire des institutions européennes et souhaite y faire son entrée pour démocratiser l’accès au logement.

Céline Veron

Enseignante dans un lycée professionnel et co-fondatrice de SOS migrants 49, Céline Veron est fortement attachée à la place de la citoyenne et du citoyen dans la cité et souhaite lui en faire une au coeur de l’Europe.

Sandrine Hernandez

Chargée de projets en aménagement du territoire et propriétaire-gestionnaire d’hébergements touristiques responsables, Sandrine Hernandez est très attachée au développement de l’économie locale et veut porter la fronde contre les lobbys au sein de l’Union.

Fanny Hervo

Étudiante en droits fondamentaux et géopolitique, Fanny Hervo rédige un mémoire sur le poids des lobbys en matière de législation européenne environnementale. Elle souhaite démocratiser les questions européennes en facilitant leur compréhension.

Valérie Doubinsky

Fonctionnaire territoriale à Grenoble où elle est chargée de mission économie circulaire, Valerie Doubinsky est une citoyenne et syndicaliste engagée qui défend l’importance des collectivités territoriales dans la mise en oeuvre d’une transition écologique.

Elyne Etienne

Chargée de développement dans une ONG franco-sénégalaise, Elyne Etienne travaille sur les inégalités environnementales et l’éducation au changement climatique. Elle est passionnée par les enjeux agricoles et alimentaires qu’elle veut porter au niveau européen.

Angèle Riglet

Diplômée d’une Licence de Physique, Angèle Riglet s’oriente ensuite vers les Sciences de l’environnement et se consacre aux problématiques climatique, environnementale et écologique avec pour ambition de faire passer les enjeux collectifs avant les intérêts individuels.

Claire Nouvian

Fondatrice de l’ONG Bloom avec laquelle elle a remporté des victoires retentissantes contre les lobbys de la pêche en Europe, Claire Nouvian est lauréate du prix Goldman pour l’environnement, la plus haute distinction existant en matière d’écologie.

Raphaël Glucksmann

Essayiste philosophe, Raphaël Glucksmann s’est illustré par ses engagements forts pour les droits humains. Face à la perte de sens de nos sociétés, il souhaite redonner du cœur et une vision à l’Union européenne au moyen de l’écologie politique.

Jérôme Karsenti

Avocat engagé, Jérôme Karsenti est une sentinelle de notre démocratie. Depuis 1995, il mène des combats sur tous les fronts pour lutter contre les discriminations et la corruption avec des cas d’ampleur comme l’affaire Bygmalion ou le dossier des emplois fictifs de la ville de Paris.

Raphaël Pitti

Médecin militaire, anesthésiste réanimateur, Raphaël Pitti vient en aide aux populations les plus vulnérables. Des migrants de Lampeduza au conflit syrien, il a toujours fait passer l’urgence humanitaire avant toute autre considération.

Saïd Benmouffok

Professeur de philosophie en Seine-Saint-Denis, Saïd Benmouffok promeut la participation des lycéens au débat public. Il intervient aussi en milieu pénitentiaire dans le cadre de programmes de prévention de la radicalisation.

Jérôme Quéré

Ancien président des Jeunes Européens France, convaincu de la nécessité de construire un véritable espace public européen, Jérôme Quéré milite depuis une dizaine d’années dans des associations européennes. Auteur externe à l’Institut Jacques Delors, il a publié une étude sur la liberté de circulation des Européens.

Maxime Zucca

Ornithologue et écologue, témoin de la disparition des oiseaux et de la biodiversité en général, Maxime Zucca souhaite que nous opérions un tournant écologique radical pour remettre la nature et l’humain au cœur des préoccupations de notre société.

Gaëtan Sen

Professeur agrégé, spécialisé dans l’éducation populaire et militant au sein du Pacte Finance Climat, Gaëtan Sen, souhaite s’investir sur les questions européennes les plus sensibles : du Brexit à l’immigration, en passant par la pêche.

Damien Mazeau

Spécialiste de la RSE et référent Place publique de la Haute-Vienne, Damien Mazeau milite pour le rassemblement de la gauche dans un département rural où le populisme fleurit. Il s’engage pour renouer le contact avec les citoyens ruraux et périurbains les plus isolés.

Tim Schmidt

Allemand de naissance, Timothée Schmidt a l’Europe dans la peau. Diplômé de l’ENA, il a fait carrière dans la diplomatie, notamment au sein du Secrétariat général des affaires européennes. Par son exemple, il souhaite aider les ressortissants étrangers à s’engager politiquement.

Christophe Esteve

Directeur d’une petite école en milieu rural et co-fondateur du collectif “Citoyens pour le climat à la Réunion”, Christophe Esteve veut faire des territoires d’outre-mer des exemples de modèles écologiques européens.

Jean-François Rial

Président de Voyageurs du Monde, une entreprise engagée pour un tourisme responsable, Jean-François Rial soutient de nombreux projets humanitaires et environnementaux pour venir en aide aux migrants, soutenir les pays du Sud et lutter contre le réchauffement climatique.

Paul Cadre

Étudiant en Terminale à Rennes, Paul Cadre est âgé de 18 ans et n’en est que plus concerné par notre futur. Il compte ainsi porter la voix des jeunes européens victimes de la pauvreté, et des inégalités.

Bruno Van Peteghem

Lauréat du prix Goldman récompensant son combat pour la défense du récif corallien en Nouvelle-Calédonie, Bruno Van Peteghem est trésorier de l’association toxicologie-chimie qui agit pour la diffusion de l’information sur les substances chimiques toxiques.