Piqûre de rappel : Une grande victoire pour la technologie, le 7 avril 2008

Un petit clin d’oeil à J. S. sous la forme d’un très ancien billet.

Samedi nous étions dans le désert d’Anza Borrego dans le comté de San Diego en Californie méridionale. On nous avait signalé une oasis au bout d’un canyon : des palmiers à la source d’un torrent de montagne qui ne tarde pas à se tarir quand il débouche dans le désert.

A la redescente, nous tombons sur un couple empressé auprès d’une femme qui a eu un malaise. J’ai à peine le temps de me mêler à la conversation qu’Elizabeth (née à Stuttgart en 1942 ) s’évanouit. « Un médecin ! Un médecin ! ». Heureusement Adriana est à quelques mètres derrière nous. Elle prend le pouls d’Elizabeth : ça doit être la faim ou la soif, ou les deux. On va essayer de redescendre dans la vallée tous ensemble. Deuxième évanouissement : ce n’est pas la bonne solution. Il faut trouver du secours.

Pas de réception sur mon mobile. Le téléphone de la femme de l’autre couple est plus perfectionné que le mien : après moult couinements, il se met en « mode d’urgence » et une conversation s’engage avec la police. Je vous passe les détails : un premier atterrissage de l’hélicoptère à proximité de la minuscule palmeraie, la discussion entre les policiers et Adriana partie à leur rencontre, la décision prise de tenter un atterrissage là où Elizabeth se trouve.

Le reste se raconte mieux en photos.

Les secours arrivent.

Plusieurs tentatives infructueuses de trouver une surface suffisamment plane.

Victoire !

Les derniers pas vers le salut.

Le blogueur et sa dentiste préférée jubilent.

L’adieu à la libellule.