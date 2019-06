Il se passe quelque chose

Ouvert aux commentaires.

Hier soir à Malmédy, les organisateurs étaient un peu appréhensifs avant la réunion : quelle salle aurait-il fallu réserver dans ce récent Multiplex, sachant que 180 personnes s’étaient inscrites et que l’inscription n’était pas obligatoire : celle à 200 places (celle à 150 étant exclue) ou celle à 300 ?

Le choix s’était porté sur celle à 300, mais le risque existait qu’elle n’apparaisse bien vide.

Elle fut pleine.

Plusieurs personnes sont venues me dire après la conférence qu’il était dommage qu’aucun des partis qui s’étaient présentés aux dernières élections ne défendaient des idées comme celles que j’avais défendues durant la soirée. Une des personnes – avec l’approbation d’une autre – en a tiré la conclusion que ce parti il fallait que nous le créions et qu’elle y avait déjà réfléchi. J’ai dit : « Chiche ! » On va voir.