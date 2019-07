Comme c’est demain que cela se décide, une photo de mon hôtel (avec vue imprenable sur le fameux Roc-aux-Loutres), très américain : genre motel à deux étages.

Ascott Inn

Croisez vos doigts ! Touchez du bois ! Faites quelque chose !