Le temps du grand chambardement est venu

Les lanceurs d’alerte de l’extinction haussent les épaules quand leurs adversaires qualifient leur discours d’« apocalyptique ». Si l’on se souvient du texte qu’est l’Apocalypse, vingt-septième et dernier livre du Nouveau Testament, les uns et les autres ont sans doute raison, chacun en conformité avec ses propres objectifs.

« Une grande merveille parut dans le ciel : une femme vêtue du soleil et de la lune sous ses pieds, et sur sa tête, une couronne de douze étoiles. Elle était grosse, et elle pleurait étant en travail et dans les douleurs de l’enfantement.

Un autre prodige parut encore dans le ciel. Voyez ! (ἰδοὺ) un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes, sept couronnes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel, et les précipita à terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant aussitôt né.

Elle donna le jour à un enfant mâle, qui dominerait toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé en direction de Dieu et de son trône. Et la femme s’enfuit dans le désert, où un lieu lui avait été aménagé par Dieu, afin qu’elle y fût nourrie pendant mille deux cent soixante jours.

Dans le ciel, la guerre faisait rage. Michel et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon et ses anges luttèrent, mais ils ne l’emportèrent pas, et il n’y eut plus place pour eux dans le ciel.

Et il fut chassé, le grand dragon, l’antique serpent nommé « Diable » et « Satan », celui par qui tous sont séduits sur la terre ; il fut précipité à terre et ses anges avec lui.

Et j’entendis dans le ciel une forte voix qui disait : ‘Maintenant vient le salut et la force, et le royaume de notre Dieu, et l’autorité de son Christ ; car il a été renversé, l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit’. »