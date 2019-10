Le 19 octobre 2019 : Résultat des courses à Westminster

On allait voir ce qu’on allait voir ! Le Brexit, ce serait (enfin) aujourd’hui, le « Peuple » (incarné par M. Boris Johnson – quelle que soit la plausibilité que ce clown « né avec une cuiller d’argent dans la bouche » puisse incarner le « Peuple ») allait enfin l’emporter !

Le Peuple (le vrai), vous avez pu le voir dans la rue : on parle d’un million de manifestants anti-Brexit aujourd’hui à Londres. Le vrai peuple avec ses pancartes « Johnson marionnette de Poutine ».

Si je vous disais : « Demain matin la lune aura été transformée en Roquefort », vous me diriez : « C’est impossible ! », mais quand je répète depuis juin 2016 (date du referendum) que « Le Brexit, c’est impossible », parce qu’il n’y a pas moyen de le faire , vous êtes encore nombreux à me dire : « Mais le ‘Peuple’ a voté ‘pour’ à 51,89% ! » Et si le « Peuple » votait à 99,999% pour que la lune soit du Roquefort demain matin, que croyez-vous qu’il se passerait ?