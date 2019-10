Vous souvenez-vous de mon billet du 14 octobre intitulé Syrie : L’« incomparable sagesse » de Trump toujours aux manettes ! ?

J’y citais l’un de ses tweets :

Comme je l’ai déjà déclaré avec force, et juste pour souligner : si la Turquie fait quoi que ce soit que moi, dans ma grande et incomparable sagesse, considère dépasser les bornes, je détruirai et annihilerai l’Économie de la Turquie (je l’ai déjà fait !).