Tutto ai privati = privati di tutto, par Jacques Seignan

Hier, je repensais à tous les mouvements de révoltes populaires dans la rue de par le vaste monde et je me suis souvenu d’une manifestation à Venise, le dimanche 24 novembre, organisée par le collectif NO GRANDI NAVI qui eut lieu avec pour objectif « Sauvons Venise des paquebots, du MOSE, du changement climatique et de son maire ». (Une belle synthèse !).

Une banderole avait attiré mon attention par son slogan créatif : « Tutto ai privati = privati di tutto ». Est-il besoin de traduire ? tout au privé = privés de tout !





On est au cœur du problème car les mots nous forcent à penser, subrepticement. On a souvent évoqué l’ambivalence du mot allemand, Schuld qui se traduit par dette ou culpabilité et les implications dans la tête d’un Allemand moyen quand on lui parle de la dette grecque (par exemple, juste par hasard…).

De même la racine latine qui a donné « priver/privé » [privare / privatus = écarter de, ôter de, isoler pour le verbe mais particulier, propre, individuel pour le participe] a eu un large héritage et comme souvent elle a fourni des mots et des idées ayant des sens contradictoires s’expliquant dès le début par la dérivation du participe passé. On aboutit ainsi à deux systèmes d’antonymes ambivalents : privé (personnel) /public (non intime) et [secteur] public / [secteur] privé. (Notons que la valeur positive sert dans le marketing politique de droite à promouvoir la valeur négative comme cela se retrouve pour libéral.)

Qui ne désire garder un espace privé ? Qui ne souhaite parfois pouvoir parler en privé ? Et qui ne craint d’être privé de telle ou telle nécessité ? Qui n’élève ses enfants avec la volonté qu’ils ne soient pas privés du nécessaire ? Mais de même qui ne sent que des privilèges [privus (privé) + lex (loi) = loi pour un particulier ».] sont indus dans une société démocratique ? C’est un autre cas de détournement type novlangue par les politiciens au service des privilégies par la richesse qui osent parler de « privilèges » pour des droits légitimement acquis en compensation de dures vies professionnelles.

Qui ne comprend le scandale que nos vies privées soient des marchandises dans les mains de compagnies privées ?

Enfin qui ne voit que privatiser les profits et nationaliser les pertes est inacceptable ?

Alors oui : TOUT AU PRIVÉ = PRIVÉS DE TOUT ! Ce slogan mériterait d’être en tête des manifestations en France !