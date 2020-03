Une faute stratégique du gouvernement, par Alexis Toulet

Ouvert aux commentaires.

Pour une population pratiquement double, le Japon a à peu près autant de cas de coronavirus détecté que la France, autour de 300, même s’il a davantage de morts parce que l’épidémie y a démarré plus tôt.

Eh bien les Japonais ont décidé de fermer les écoles au moins jusqu’à la fin mars. 13 millions d’enfants et d’adolescents resteront chez eux. Ceci en plus d’autres mesures de fermeture de parcs, suspension de championnats etc. (1)

Israël de son côté a détecté 15 cas et aucun mort, soit moins en proportion que la France. Pourtant il a :

– Mis en place une « politique d’isolement et de tests approfondis » plutôt que réduite

– Interdit l’accès de leur pays aux ressortissants des pays étrangers les plus touchés « sauf s’ils prouvent qu’ils ont un lieu pour se mettre en quarantaine » Naturellement, la France est du nombre

– D’une manière générale, le gouvernement s’y est donné pour objectif « d’agir au maximum et pas au minimum »

Netanyahou n’est pas forcément un politicien très recommandable, mais là-dessus il a entièrement raison (2)

Je suis personnellement convaincu que nous y viendrons. Probablement en plus dur, puisque nous le ferons avec retard. Peut-être serons-nous mêmes obligés de suspendre l’activité de notre pays, comme la province du Hubei l’a fait en Chine.

En attendant, on réagit au minimum et pas au maximum. Beaucoup d’entre nous paieront cette faute stratégique du gouvernement, je le crains.

J’emploie à dessein le mot de « faute », car avec le recul et l’exemple que fournit la Chine, ce n’est plus d’ « erreur » qu’il s’agit.

(1) Franceinfo : Coronavirus : le Japon prend des mesures très fortes, le 3 mars 2020

(2) Le Monde : Coronavirus : les Français non-résidents interdits d’entrée en Israël, le 4 mars 2020