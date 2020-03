Deux candidats et un virus, par Madeleine Théodore

Ouvert aux commentaires.

Face à la débâcle que nous subissons et à l’incertitude quant à sa fin et aux moyens de gérer cette crise au mieux, nous observons et sommes à la fois partie prenante des meilleurs et pires comportements humains, ces derniers étant principalement le mépris des consignes, le quant-à-soi, l’incompréhension des processus de base de l’épidémie et parallèlement la médication sauvage, attitudes principalement dues non à la malveillance mais à l’absence d’information et d’esprit critique, les réseaux sociaux jouant un puissant rôle d’information et son contraire.

C’est donc l’éducation qui nous poussera à la solidarité plutôt qu’au repli mais c’est aussi bien sûr l’assurance d’être soigné quel que soit notre statut social qui nous intègre dans la communauté humaine.

En face de Donald Trump, deux candidats Démocrates luttent pour l’investiture. Joe Biden se présente comme modéré, Bernier Sanders veut quant à lui lutter de manière radicale contre deux fléaux producteurs essentiels d’inégalité : le coût exorbitant de l’accès à l’ université, entraînant une incessante reconduction de la même élite au pouvoir, joint à la difficulté de plus en plus grande aux États-Unis de se faire soigner de manière décente. Quel plus beau programme que celui de prendre soin de l’être humain, dans son corps et son esprit ?

Cette crise, nous la vivons en Europe. La grande différence avec le monde transatlantique est que nous bénéficions d’un État-Providence fragilisé certes mais présent. Défendons le de manière absolue, reconstruisons-le et souhaitons à nos amis américains de faire de même en soutenant dans sa campagne de justice Bernie Sanders pour que chaque être humain compte car comme le disait si bien Hölderlin : « Là où croît le péril croît aussi ce qui sauve ».