Ce que je ne comprends pas dans cette pandémie. Lettre ouverte, par P de Liège

Je reste pantois face à nos dirigeants. Si ce virus est réellement aussi grave que ce que l’on nous communique, alors il y a des choses essentielles qui ne sont pas faites ou qui sont mal faites.



Pourquoi n’y a-t-il pas de coordination européenne des chefs d’État et de leurs ministères respectifs, voire de coordination mondiale sur ce sujet ? Chacun semble agir dans son coin, sans se soucier de ce que fait le pays voisin, et pour ne prendre qu’un exemple simple, la Grande-Bretagne choisi une approche de traitement du virus complètement différente des choix faits par les pays faisant toujours partie de l’Europe. Que fait par exemple la Russie, qui a des frontières avec la Chine ? Si le confinement répond à un problème de propagation du virus et à une surcharge des soins de santé, pourquoi ne réquisitionne-t-on pas des bâtiments vides, des casernes ? Pourquoi l’armée ne monte-t-elle pas des hôpitaux de fortune comme on le ferait en temps de guerre ? Pourquoi n’a-t-on pas commencé la réquisition du personnel médical disponible pour répondre à cet afflux de malades qui vient ou viendra surcharger nos hôpitaux ? Pour prendre des exemples simples, puisque toutes, ou presque toutes, les compétitions sportives sont arrêtées, les médecins du sport, les kinés, les infirmiers se retrouvent disponibles comme main d’œuvre mobilisable. Sur le même principe de déplacement des consultations hospitalières non essentielles, ne peut ’on pas mobiliser les personnes qui travaillent dans les soins de santé au sens large, en demandant de déplacer leur agenda non urgent, pour participer à ce soutien logistique ? On pourrait organiser rapidement une journée de formation sur les soins à apporter et nous aurions des équipes prêtes au travail. Puisqu’il semble y avoir un manque évident de matériel de santé, pourquoi ne pas demander aux grandes sociétés pharmaceutiques présentes sur les territoires des différents pays de produire des tests le plus rapidement possible de travailler 24h/24, de faire un effort citoyen sur le coût de ces tests pour les mettre à disposition du plus grand nombre ? Prenons le cas des masques qui manquent, Pourquoi les différents états ne travaillent-ils pas avec ces usines qui fabriquent ces masques pour leur permettre de produire en continu, de dégager du personnel au chômage, de leur fournir des moyens d’augmenter la production ? et si cette production se fait dans des pays qui sont de notre territoire européen, n’est-ce pas le moment de soutenir le plus rapidement possible une ou plusieurs usines européennes qui souhaiteraient produire ces masques ? Ignorons quelques instants le cafouillage de nos dirigeants à communiquer de façon claire sur ce que doit être un confinement et rectifions le tir. Des procédures claires et simples existent lors d’un confinement radioactif. Pourquoi ne pas suivre la même base ? une liste de 10 choses simples à faire, des pictogrammes, une communication répétée dans les media, des affichages et des pancartes dans les villes et les villages, une obligation faites à tous les media de diffuser en boucle les avertissements de sécurité nécessaires et uniquement ceux-là… et puisqu’ il existe des niveaux de sécurité différents, adaptons ces messages clairs et simples lorsqu’on passe à un niveau supérieur. Au lieu de mobiliser la police et l’armée pour obliger les gens à suivre ces consignes (comme par exemple poster des agents de police à chaque boulangerie ou à chaque supermarché), mobilisons-les à des tâches plus importantes, comme la construction de ces hôpitaux de fortune, comme le soutien aux personnes seules ou isolées, comme l’aide à la réquisition du personnel de santé mobilisable. Arrêtons les initiatives communales qui consistent à verbaliser les gens qui ne respectent pas ces règles, mais soutenons toutes les initiatives citoyennes qui consistent à informer et à conscientiser. Puisque les écoles et les universités sont fermées, des professeurs, des éducateurs, peuvent être facilement mobilisables pour soutenir cette formation citoyenne. La gouvernance par la peur et par la répression n’est pas une solution dans nos pays qui se disent démocratiques.

Ces quelques mesures de bon sens auraient pour effet de rassurer la population, la communication répétée et structurée qui y serait associée étant bien entendu nécessaire. Il est temps que tous les ministres, rois et reines, présidents, présidents de parti politiques, agences de sécurité etc. communiquent d’une même voix et soient solidaires. Ces gens doivent prendre l’entière responsabilité de leurs actes puisque c’est pour cela que nous les avons élus ou qu’ils ont été nommés à ces fonctions. Il en va de même de tous les médecins, virologues etc. qui prétendent tout savoir sur ce qui se passe et qui communiquent dans les media à tout va, et dans toutes les directions, y compris à l’opposé des directions prises par nos élus, s’ils ont les solutions à nos problèmes, qu’ils se proposent comme bénévoles et aident à la résolution pratique de ces problèmes.

Enfin et surtout, annonçons dès aujourd’hui des réunions futures permettant de comprendre pourquoi nous ne sommes pas à même de faire face correctement à ce virus. Par exemple, puisque le personnel des soins de santé manque, était-il judicieux de limiter ceux-ci par la mise en place des numerus clausus, des examens d’entrée, de limiter le nombre de droit d’exercer ? Et si il n’était pas le bon, condamnons, pour défaut de prévoyance, les dirigeants qui par le passé ont pris ces décisions. De nombreux choix stratégiques semblent avoir été mal faits, il est temps que ceux qui ont été responsables de ces choix assument leurs responsabilités en connaissance de cause, et surtout rectifions le tir pour que des évènements futurs de ce type ne se produisent plus, en mettant en place un canevas structuré sur base des expériences apprises.

