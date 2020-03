Notre politique n’est pas conçue pour protéger le public du Covid-19, par George Monbiot

Our politics isn’t designed to protect the public from Covid-19 (traduction 99% DeepL). The Guardian, le 18 mars 2020. Ouvert aux commentaires.

La politique du déni, qui fut développée pour la première fois dans l’industrie du tabac, a de graves conséquences pour un gouvernement Johnson en difficulté.

Les pires personnes possibles sont aux manettes au pire moment. Au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie, la politique des partis au pouvoir s’est construite sur l’écartement et le déni du risque. Tout comme ces politiques ont retardé les réponses nécessaires à la dégradation du climat, à l’effondrement écologique, à la pollution de l’air et de l’eau, à l’obésité et à l’endettement des consommateurs, elles apparaissent avoir tout autant retardé le confinement efficace de Covid-19.

Je pense que ce n’est pas une coïncidence si ces trois gouvernements ont réagi plus tard que des nations comparables, et avec des mesures qui semblaient malheureusement sans commune mesure avec l’ampleur de la crise. La lenteur remarquable du Royaume-Uni à se mobiliser, suivie de sa stratégie potentiellement catastrophique – farouchement critiquée par des experts indépendants et maintenant abandonnée – pour créer une immunité de groupe, et son incapacité persistante à tester et à suivre efficacement ou à fournir des équipements de protection aux travailleurs de la santé, pourraient contribuer à provoquer un grand nombre de décès inutiles. Mais pour réagir rapidement et suffisamment, il aurait fallu abandonner toute une structure de pensée politique développée dans ces pays au cours du dernier demi-siècle.

La politique est comprise à son mieux comme arrangeant des relations publiques pour des intérêts particuliers. Et ce sont les intérêts qui passent avant tout ; la politique est le moyen par lequel ils sont justifiés et promus. À gauche, les groupes d’intérêts dominants peuvent être très importants – tous ceux qui utilisent les services publics, par exemple. À droite, ils ont tendance à être beaucoup plus petits. Aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, ils sont même très petits : ils sont pour la plupart multimillionnaires et forment un groupe très particulier d’entreprises : celles dont les profits dépendent du traitement cavalier des personnes et de la planète.

Au cours des 20 dernières années, j’ai étudié le rôle remarquablement puissant mais surtout caché des compagnies de tabac et de pétrole dans l’élaboration des politiques publiques de ces trois pays. J’ai vu comment les compagnies de tabac finançaient secrètement une infrastructure de persuasion pour nier les effets du tabagisme. Cette infrastructure a ensuite été utilisée, souvent par les mêmes lobbyistes professionnels, pour semer le doute sur la science du climat et attaquer les chercheurs et les militants écologistes.

J’ai montré comment ces sociétés ont financé des groupes de réflexion de droite et des professeurs d’université pour lancer des attaques contre la politique de santé publique en général et créer un nouveau récit des risques, testé sur des groupes de discussion et affiné dans les médias. Elles ont recadré le gouvernement responsable en le présentant comme l' »État nounou », la « police de la santé » et les « zélotes de la sécurité et de la santé » (elf’n’safety zealots). Ils ont rejeté les conclusions et les prédictions scientifiques en les qualifiant de « craintes non fondées », d' »aversion pour le risque » et d’ « alarmisme ». Les protections publiques ont été requalifiées péjorativement en « paperasserie », « ingérence » et « contrôle de l’État ». Le gouvernement lui-même a été présenté comme une menace mortelle pour notre liberté.

Leur but était de rendre les gouvernements moins désireux et moins capables de répondre aux crises de santé publique et d’environnement. Les groupes que ces sociétés ont contribué à financer – groupes de réflexion et unités politiques, lobbyistes et comités d’action politique – ont ensuite été utilisés par d’autres intérêts : des sociétés de santé privées espérant démanteler l’assurance maladie, des fabricants de pesticides cherchant à supprimer les contrôles réglementaires, des fabricants de malbouffe réticents aux restrictions publicitaires, des milliardaires cherchant à éviter les impôts. De concert, ces groupes ont affiné l’idéologie justificative pour fragmenter et privatiser les services publics, réduire l’État et paralyser sa capacité à gouverner.

Aujourd’hui, dans ces trois nations, cette infrastructure est le gouvernement. Le 10 Downing Street a été empli de gens appartenant à des groupes fortement associés aux attaques contre la réglementation et l’intervention de l’État – comme Munira Mirza, qui a cofondé le Manifesto Club, Chloe Westley de la TaxPayers’ Alliance et, bien sûr, Dominic Cummings, qui a été engagé par Matthew Elliott, le fondateur de la TaxPayers’ Alliance, pour diriger Vote Leave.

Lorsque Boris Johnson a formé son premier gouvernement, l’Institut des affaires économiques (IEA Inst. of Econ. Affairs), qui a été financé par l’industrie du tabac, s’est vanté que 14 de ses députés « frontbenchers », dont le ministre de l’intérieur, le ministre des affaires étrangères et le chancelier, fussent des « anciens des initiatives de l’IEA ». Le ministre des affaires étrangères, Dominic Raab, a publié un livre et en a lancé un autre par l’intermédiaire de l’IEA, qu’il a remercié pour l’avoir aidé « à mener la guerre des idées ». Le ministre de la santé, Matt Hancock, dans un rôle précédent, a cherché à transformer un document de l’IEA en politique gouvernementale. Il a accepté des dons importants de la part du président de l’organisation, Neil Record. La ministre de l’Intérieur, Priti Patel, était-elle, auparavant, une lobbyiste du tabac. Un nouveau député conservateur sur cinq a travaillé dans le domaine du lobbying ou des relations publiques pour le compte d’entreprises.

La politique moderne est impossible à comprendre sans saisir le « paradoxe de la pollution »: Plus une entreprise présente de risques pour la santé et le bien-être publics, plus elle doit consacrer d’argent à la politique. Plus le risque pour la santé publique et le bien-être d’une entreprise est grand, plus elle doit consacrer d’argent à la politique – pour s’assurer que les activités auxquelles elle se livre ne soient pas prohibées. Les dépenses politiques sont alors dominées par les entreprises les plus sales, ce qui leur permet d’exercer la plus grande influence et d’évincer leurs rivales plus propres. Bien que personne n’ait d’intérêt commercial dans la propagation du coronavirus, la nature et la teneur des gouvernements que ces intérêts ont construits entravent les tentatives des États de réagir rapidement et de manière appropriée.

Le Brexit (vous vous en souvenez ?) pourrait ainsi être interprété comme un effort pour combler la grande fracture, causée au sein même des conservateurs, par la montée en puissance de l’argent sale. Le parti s’est divisé entre une base conservatrice plus ancienne, avec une forte aversion pour la nouveauté et le changement, et son opposé diamétral : la droite radicale qui prend des risques. Quitter l’Union européenne permit de concilier ces intérêts très différents; tout en menaçant simultanément les normes alimentaires et les protections environnementales, ainsi que le contrôle des prix des médicaments et d’autres réglementations cruciales; tout en élevant des barrières à l’immigration et à l’intégration avec d’autres nations. Le justificatif du Brexit invoque les anciens mythes de l’empire, du destin et de l’exceptionnalisme [britannique] tout en nous exposant potentiellement aux conditions les plus dures du commerce international. Le Brexit risque d’affaiblir encore davantage la capacité de l’État à répondre aux nombreuses crises auxquelles nous sommes confrontés.

La théorie sur laquelle repose cette forme de gouvernement peut sembler plausible et logiquement cohérente. Puis vient le moment où la réalité frappe, et nous nous retrouvons au pire endroit pour répondre à la crise, avec des gouvernements qui ont un mépris profond de la sécurité publique et –sous forme d’un réflexe– un recours au déni. Lorsque des catastrophes surviennent, leurs auteurs se retrouvent à errer, perplexes, dans les terrains dévastés, incapables de concilier ce qu’ils voient avec ce qu’ils croient. En témoignent la réaction de Scott Morrison aux incendies australiens et l’engagement tardif de Boris Johnson dans les inondations britanniques [de janvier-février : désastreuses]. C’est ce que nous constatons aujourd’hui, alors que les gouvernements Trump, Johnson et Morrison sont en difficulté face à cette pandémie.

Ils sont appelés à gouverner, mais ce qu’ils savent se résume à une seule chose: que l’État est l’ennemi.

– George Monbiot est chroniqueur au Guardian