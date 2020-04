Bourses américaines : ouverture en berne

« The truth sinks in », dit-on en anglais, littéralement « la vérité s’engloutit », elle finit par s’imposer : cette pandémie est un désastre, et aux États-Unis en particulier, où le pays ayant un capitaine ivre à la barre, part à la dérive, elle prend le cap du cataclysme.

À peine le public avait-il digéré la nouvelle de « 100.000 à 200.000 morts probablement », assénée par le Dr Fauci, qu’il entendait dire ce matin : « Euh… plutôt 240.000 ».

La clôture aura été du même acabit (x 2) que l’ouverture.