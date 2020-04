Cardiff-by-the-Sea (California) : Les admirables vertus de la banque de données personnelle

Je me dis : « Tiens, j’ai un peu faim ! », et aussitôt je me trouve transporté dans la salle à manger de Ki’s, un restau végétarien (plutôt genre « Café de la plage ») à Cardiff-by-the-Sea en Californie méridionale.

On dit : « Les vieux sont tout le temps plongés dans leurs souvenirs, captifs de leur nostalgie ! » Ce n’est pas ça, c’est que – pour peu que nous ayons eu la chance de bouger un peu dans notre vie – nous disposons chacun de nous, au bout d’un moment, d’une telle banque de données, que n’importe quelle pensée déclenche une formidable décharge de mémoire, au risque de nous submerger en effet quelque peu.

Le menu de demain : on s’y donne rendez-vous ! (on peut bien rêver un peu en ces tristes jours de confinement).

Menu « Temps étranges » (en effet), et tout ça pour moins de 3€ !