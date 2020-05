États-Unis : une nation… « en difficulté »

J’écoute sur le poste les nouvelles aux États-Unis, et j’entends ce commentateur sur MSNBC (« centre-gauche ») dire :

Il n’est pas clair pourquoi le Président encourage à protester contre le confinement des manifestants portant (« to carry ») des armes et affichant (« to display ») des svastikas.

Je vais faire preuve de la même modération (« restraint ») que cet aimable commentateur et dire qu’une nation où le président encourage des manifestants portant (« to carry ») des armes et affichant (« to display ») des svastikas, est en difficulté (« to be in trouble »).