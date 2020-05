États-Unis : une nation qui n’a jamais su exorciser ses démons

Je suis tellement écoeuré que je suis incapable de dire quoi que ce soit.

Pour le contexte, un extrait de ma vidéo Le temps qu’il fait le 18 août 2017 :

… la Guerre de Sécession (1861 – 1865), ça ne date pas d’aujourd’hui. Mais il s’est passé après la Guerre de Sécession quelque chose à laquelle on s’est peu intéressé mais que l’actualité d’aujourd’hui et des jours précédents nous rappelle : d’une certaine manière, les Sudistes n’ont pas vraiment perdu. Sous prétexte ou dans un esprit – je dirais peut-être « généreux » – de permettre au Sud de se reconstruire, on lui a permis de ne pas, je dirais se « déstaliniser » entièrement par rapport à ses visions esclavagistes.

[…] Je viens de vous donner les dates : 1861-1865, Guerre de Sécession perdue par les Confédérés, par les états du Sud qui voulaient maintenir leur régime à eux et en particulier un régime esclavagiste. En 1857, M. Roger Taney était un des juges membres de la Cour suprême aux États-Unis. C’est lui qui avait pesé de manière décisive dans le vote disant qu’un esclave… un Noir, même libéré de l’esclavage n’avait pas droit à la citoyenneté américaine. En 1857. La guerre a lieu de 1861 à 1865 ; elle est perdue par le Sud, et en 1871 (6 ans après la fin de la guerre) on érige la statue de ce monsieur à Annapolis comme étant un grand héros local.

Et ce n’est pas le seul puisque vous savez que ce qui a déclenché les événements de samedi dernier à Charlottesville, c’est le fait qu’on ait déboulonné la statue de Robert E. Lee, le généralissime de l’armée confédérée. Donc il y avait une belle statue là et il y en a encore plein et je citais un chiffre l’autre jour, c’était le fait que… comme les états américains avaient droit à proposer deux noms pour les statues dans le Capitole à Washington, il y a de cette manière-là, encore 12 statues de grands héros du Sud, du Sud sécessionniste – ce n’est pas le problème qu’il soit du Sud, bien entendu ! – c’est qu’il était esclavagiste…