Dynamique des entrées-sorties en réanimation en France, par a113

Devant le scepticisme de certains, je joins :

1-la courbe actualisée (Covid19_1105_2908) avec les données du 29/08, la variable d en ordonnées (Y=Axe Vertical) représente la dynamique des entrées-sorties en réanimation+++

(rappel si d > 0, elles augmentent, si d < 0 elles diminuent)

Elles semblent stagner à la hausse depuis quelques jours , d+-= + 2,5%.



2-la même courbe (Covid19_1704_2908), mais à partir du 2/04/2020, donc lors du « pic » approximatif de l’épidémie (je ne peux pas faire + tôt).

on y voit clairement l’efficacité du confinement (d+-= – 6% , donc « coup de frein ») qui en fait est un dispositif drastique imposant mesures barrières (distanciation physique + hygiène).

mais vu la progression fulgurante de la maladie à l’époque, il n’y avait plus d’autre solution (trop tard pour une distanciation « mécanique » (port du masque) par exemple) ou un confinement partiel (les « personnes à risques », ce qui aurait évité une paralysie de pays ++.).

++++ par ailleurs, on y constate une période de pause d’environ 45 jours avant le redémarrage vers la hausse.++++

donc anticiper ce qui va suivre, c’est prévoir 7-8 semaines à l’avance ce qui va se passer (çà fait penser à l’erre d’un bateau).

On en est presque au même point, sauf notre possibilité de tester ++++ et de mettre les patients les plus atteints sous corticoïdes +++, ce qui est déjà beaucoup et peut expliquer en partie une baisse des cas « graves ».

sur le plan épidémiologique, 17% des clusters ne sont pas « localisés » , proviennent-ils de contaminations en « milieux extérieurs », du moins en partie ?



(cf image : clusters_répartition_2608 : sources : santé-publique.fr)

ce qui pose la question de l’intérêt du masque en tout milieu (sauf en rase campagne ou seul dans sa voiture… etc.)