Lettre ouverte au commentateur « La main du Kremlin »

Cher Monsieur, vous intervenez depuis trois ans sur mon blog sous des pseudos divers mais récemment essentiellement sous celui de « La main du Kremlin ». Vous défendez avec brio le point de vue de Moscou sous une forme caricaturale, le plus souvent carrément comique, si bien que je n’avais pas encore pu déterminer avec certitude si vous cherchiez à le discréditer par vos outrances loufoques ou si vous cherchiez véritablement à convaincre de son bien-fondé.



Or ce matin vous m’adressez par mail, j’imagine par inadvertance, une lettre de diffusion qui est sans aucun doute possible celle d’un militant du Rassemblement National. Cliquant sur quelques liens en relation avec votre mail, je tombe invariablement sur l’organe de presse « Sputnik » (le nom, comme nul ne l’ignore, d’un vaccin en préparation), ce qui justifie sans doute votre pseudo.

Vos commentaires seront sans aucun doute aussi divertissants à l’avenir qu’ils l’ont été dans le passé, je ne pourrai cependant m’empêcher de penser désormais en les voyant, au lieu de « La main du Kremlin », « le gars du Rassemblement National ». Le charme est, comment dire ? rompu.