Trump et l’argent de la mafia russe

Yann :

Que pensez vous de ce que dit Gael Giraud de la Deutsche Bank et des liens entre oligarques russes et Trump ?

Ma réponse :

Comme je l’ai rappelé hier, on a beaucoup parlé de ça aux États-Unis il y a deux ans quand deux livres sont sortis à ce sujet : Craig Unger, House of Trump – House of Putin. The Untold Story of Donald Trump and the Russian Mafia (Bantam Press 2018) et Michael Isikoff et David Corn, Russian Roulette. The Inside Story of Putin’s War on America and the Election of Donald Trump (Twelve 2018).

Les auteurs des deux livres sont des gens très sérieux, même s’ils polémiquent entre eux comme des chiffonniers, et il y a beaucoup d’infos dans les deux livres, mais pas de « smoking gun » comme disent les Américains, pas de révolver encore fumant : pas de preuves irréfutables.

L’info la plus importante sans doute de ce point de vue est dans un livre qui vient de paraître : Disloyal (Skyhorse Publishing 2020) de Michael Cohen, l’ex-avocat de Trump, où celui-ci affirme que l’argent que Trump reçoit de Russie lui vient des oligarques plutôt que de la mafia : sous la forme de ventes à des prix surfaits. Je rapportais ça dans ma vidéo du 12 septembre :

La thèse de Cohen, c’est la suivante et il faut la situer dans le cadre où Trump dit à Cohen, au fil des années, qu’en fait, les oligarques russes ne sont que des prête-noms pour Poutine, que Poutine est l’homme le plus riche du monde et il est clair, selon Cohen, que l’admiration de Trump pour Poutine, c’est essentiellement ça : un gars plus riche que lui ! Ça, c’est quelque chose, dans le rapport de force, c’est quelque chose qu’il admire et Trump est convaincu que chaque fois qu’il fait des affaires avec des oligarques russes – et Cohen donne l’exemple d’une vente qui permet à Trump de gagner 15 millions de dollars – il dit à Cohen : « Voilà, c’est un cadeau que Poutine m’a fait ! ». Et donc, ça, c’est très intéressant parce que, dans la perspective « Trump otage de Poutine », c’est une troisième option : pas « Trump agent russe », pas « Trump compromis d’une manière ou d’une autre », mais simplement Trump recevant des cadeaux à coup de millions de dollars de Poutine et lui étant reconnaissant.