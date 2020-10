Un pays qui m’aime et refuse de me lâcher ;-)

Vous m’avez déjà entendu tonner contre la politique migratoire des États-Unis et son biais suprémaciste blanc et mieux encore WASP (White Anglo-saxon Protestant = blanc anglo-saxon protestant) au fil des siècles.

Je ne vous ai jamais caché non plus que j’ai bénéficié personnellement de ce biais au cours de mes douze années de résidence aux États-Unis (qui m’ont laissé un excellent souvenir). Je vous ai d’ailleurs raconté l’anecdote du fait qu’un jour où j’avais fait remarquer à l’administration qui me traitait comme un citoyen US, que ce n’était nullement le cas, j’avais reçu en retour un courrier me disant : « Prouvez-le ! ». C’est dans cette perspective-là que je vous montre un mail reçu aujourd’hui.