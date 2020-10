Covid-19 – Décélération des entrées en réanimation, par A113

En bleu, la dynamique (tendance à l’augmentation-diminution des entrées en réanimation), en rose le potentiel de freinage-accélération

La forme de cette « poussée » épidémique est décidément celle d’une courbe très érodée.

Il se confirme un potentiel de baisse des augmentations (on est passé de 4% à 2% d’augmentation quotidienne en 15 jours, et on peut espérer arriver à zéro à la fin du mois (donc une activité hospitalière devenant étale, mais on peut craindre que le plateau ne dure tout l’hiver ) et le freinage est autour de -1,7% .

Pour ce qui concerne les questions posées sur le fil précédent, je dirais que depuis 30 ans, on ne se donne plus les moyens d’affronter ce genre de crise . Comme si ça ne concernait que les pays « en voie de développement », qui eux sont bien équipés (en premier la Chine , le reste des pays asiatiques, l’Afrique …)

Epidémiologie-infectiologie : des disciplines médicales pour les pauvres. Mais c’est en rapport avec la politique générale diffusée dans tous les pays occidentaux depuis le début des années 80 (voire 70). Donc dire : « On va créer 4.000 lits dans un mois ! », c’est comme fabriquer 4.000 véhicules sans pouvoir former de chauffeurs !!! (conduire un véhicule H24 , demande trois chauffeurs +++, 3 x 8h).

4.000 lits , ce sont 20.000 soignants !!! pour les faire fonctionner. Donc les prendre ailleurs (dans les services moins urgents, embaucher des personnels ailleurs, donc en priver d’autres …) , quelle mentalité ignoble ++

Donc on retombe sur la même discussion concernant différents services publics (transport, infrastructure, école…).

Pour ce qui concerne le débat sur le R0, les choses sont assez compliquées car il y a un R0 correspondant aux caractéristiques propres au virus et ensuite des « interprétations » liées à la réalité de son potentiel contaminateur qui varient dans le temps, suivant la pondération de divers facteurs, des données statistiques dont on dispose, de leur fiabilité, de la façon dont ces chiffres sont collectés … ? etc … et j’en passe….

Donc, on a une idée des capacités « à la louche » de reproduction de ce virus comparée à d’autres (en valeur moyenne):

– H1N1 : 1,5

– Grippe saisonnière : 2,5

– Ebola : 2,5

– Covid-19 : 2,5

– Sras : 3

– VIH : 3,5

– Hépatite B : 5

– Varicelle : 8,5

– Rougeole : 12 à 18

Ensuite , il s’agit par des mesures sanitaires ou un vaccin de modifier le R0 théorique pour qu’il passe en dessous de la barre des 1.0 en tant que R0 effectif.

Pour ce qui concerne l’état de santé de Mr Trump, je dirais comme la mairie de mon village, confrontée dans notre maison de retraite à un cluster ayant fait beaucoup de cas : « La municipalité tient à rassurer, aucun cas grave n’est à déplorer, beaucoup sont même asymptomatiques. »

On en reparlera dans quelques semaines…