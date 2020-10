Covid-19 : Nombre de décès dus à la première et à la deuxième vague

On montre souvent des nombres de cas, il s’agit ici de décès attribués à la Covid-19. J’ai rangé les pays selon leur atteinte jusqu’ici : le chiffre après le nom du pays est celui du nombre de morts par million d’habitants. L’échelle varie bien entendu selon les pays. Des pays de populations comparables n’ont cependant pas la même échelle : elle est établie selon le plus haut pic de décès journaliers. La France a ainsi eu des pics journaliers plus élevés (±1400) que l’Allemagne (±330).

Belgique (925)

Espagne (743)

États-Unis (694)

Royaume-Uni (658)

Italie (616)

France (530)

Pays-Bas (409)

Suisse (240)

Russie (178)

Allemagne (121)