Trump : Pour ne rien arranger, le pont sur la Bérézina s’effondre

Un excellent résumé par Gilles Paris des tribulations récentes du président Trump dans le quotidien Le Monde est intitulé « La bérézina judiciaire de Donald Trump ». Ajoute un élément de plus à la déroute présidentielle, la nouvelle hier dans le soirée que Rudy Giuliani (76 ans), autrefois maire exemplaire de New York lors des attentats de septembre 2001 mais plus récemment avocat rocambolesque de Trump, avait contracté la Covid-19 et était hospitalisé.

Je vous rappelle que la quarantaine de plaintes visant à renverser l’élection de Joe Biden par une majorité confortable (306 – 232) en raison de, dixit Trump : « l’élection la plus corrompue (et de loin !) de l’histoire des États-Unis », n’a encore débouché, la quasi totalité ayant été déboutée, que sur un gain supplémentaire de 87 voix pour … son rival Joe Biden.

L’Arizona ferme aujourd’hui lundi son administration gouvernementale pour une semaine en raison du grand nombre de contacts de ses officiels avec Giuliani ces jours derniers, lequel avait bien entendu refusé de porter le masque dans ses pérégrinations récentes, insistant même lors d’une déposition pour que son interlocutrice retire le sien « parce que je vous entends mal », ce qu’elle refusa de faire. Toujours dans le sillage de l’avocat présidentiel, la fureur des représentants Républicains en particulier avec qui il s’est longuement entretenu dans le Michigan et en Géorgie (essentiellement pour les enguirlander de ne pas tenter de renverser le résultat des urnes). Jen Jordan, sénateur Démocrate de Géorgie a twitté : « Je ne me doutais pas que la menace de mort la plus sérieuse à laquelle je serais exposé la semaine dernière serait le propre avocat de Trump. Giuliani – sans masque – dans une salle d’audience comble pendant 7 heures. Dire que je suis révulsé serait trop aimable. »