La Chine et nous – Si vous comprenez l’anglais…

Quand je parle de la Chine et nous, et que je lis ensuite vos commentaires ici, j’ai le sentiment d’être seul au monde. Mais ce n’est heureusement plus le cas ce soir.

Si les gens rient quand Bill Maher dit la même chose que moi de mon côté, ne vous inquiétez pas : la comparaison leur fait honte de la même manière qu’à nous ici, c’est juste que son émission est une émission comique et qu’ils n’ont pas d’autre choix.