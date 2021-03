Tiens, par curiosité… de 11 à 20

Les airs que j’écoute le plus ces jours-ci en travaillant, de 11 à 20 (nombre de lectures dans la bibliothèque). De 1 à 10, c’était hier.

Quand je découvre ce hit-parade spontané (constitué par simple sédimentation au fil des jours), je me rends compte qu’il n’y a pas que les mélodies (pas trop distrayantes : pas de hard rock en écrivant !) qui me ramènent à elles : je découvre beaucoup de vers à résonances personnelles que je ressuscite donc de cette manière en fond sonore (“American Tune”, c’est notre bonheur à une époque, n’est-ce pas K… ?). Ça doit être ça en fait mon attirance pour le Country & Western : ces petits et ces grands drames déversés à la tonne, où il n’y a qu’à se baisser pour recomposer sa propre histoire…