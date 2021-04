De l’importance du choix de la date des élections

Une chronique de Sylvie Chokron, chercheuse en neuropsychologie, directrice de recherche au CNRS, dans Le Monde d’aujourd’hui : « S’intéresser aux influences des hormones sur le comportement féminin, un sujet hautement politique ».

Un premier extrait :

Un second extrait :

Interrogées sur leur degré de croyance en Dieu ou sur des questions sociales telles que le droit à l’avortement, les réponses des femmes célibataires en pleine ovulation ont révélé une tendance à être plus libérales [P.J. probablement au sens américain = “de gauche”] et moins religieuses, ainsi qu’une préférence significative pour Barack Obama. Etonnamment, dans cette étude, l’ovulation entraînait des réponses exactement opposées, à savoir un degré plus élevé de religiosité et de conservatisme ainsi qu’une préférence pour Mitt Romney, chez les femmes en couple ! Sachant que les femmes votent a priori plus que les hommes, l’idée aurait pu germer de contrôler l’âge, le moment du cycle ou encore la situation personnelle des électrices !