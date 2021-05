Covid-19 : Baisse significative mais moins nette qu’en mai et novembre 2020, par A113

La courbe bleue représente le taux de variation des admissions en réanimation (en comparant la moyenne des 7 jours courant à celle de la veille) appelé ici : “dynamique” (d%) si >0 , les services se remplissent si=0 , situation en plateau si<0 , les services se vident.

la courbe rouge est la courbe en valeur absolue lissée sur une semaine des entrées en réanimation (multiplier par 100 pour obtenir le chiffre réel.)

L’évolution à la baisse est nette , mais la pente est toujours moins “raide” qu’en novembre 2020, a fortiori qu’en mai 2020…

D’où des chiffres d’hospitalisations + soins intensifs toujours importants (4580 patients en réanimation (2300 le 13/05/2020), c’est beaucoup pour une sortie de confinement, malgré une vaccination des >70 ans à 80% (1 dose) ) et toujours environ 200 décès /jours en moyenne (on était à 120 dc/jrs en mai 2020).

Le taux de reproduction (R effectif ) est > 0.80 (nombre de personnes contaminées par une seule personne : si Reff<1 , l’épidémie recule) , quand en 11/2020 et 05/2020, il était descendu à 0.67 …..



L’euphorie “officielle” semble être du même ordre qu’il y a un an, mais la population semble plus prudente (assez peu de gens en randonnée ce WE dans les Pyrénées Ariègoises, par rapport à l’habitude (avant 2020 , hélas).

La reprise des scolarisations ne semble pas avoir d’impact sur le nombre de contaminations qui est aussi à la baisse.

Le nombre de tests est stable (400.000 ->500 .000/jours), les positifs à la baisse nette (5.4 % de positivité).



Au Royaume-Uni, le variant “indien” semble se développer dans les zones où la vaccination est “laborieuse” (56% de vaccinés).



On retrouve le même problème qu’aux USA (46%), où la population volontaire pour le vaccin est quasiment vaccinée et ne restent que les “sceptiques” ……

Cela risque de se produire chez nous (28% de vaccinés ) …. on est donc encore loin d’une immunité collective….



nb : je cite les chiffres du jour, pour le % de vaccinés, il s’agit de la 1ère dose +++