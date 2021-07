Donner une âme aux machines, et autres fantaisies

Il arrive – c’est rare – que je voie ici des commentaires comme celui-ci :

Tu es un petit naze prétentieux bientôt oublié.

Paul, quand on fait 2 K de vues surYoutube, on la ferme.

Il y a eu une époque où Julien était à la modération et où je ne découvrais qu’accidentellement que de tels commentaires étaient faits, parce qu’il les mettait systématiquement à la poubelle. Il y a même eu un site d’extrême-droite appelé “postjorion”. Si, si ! Mort depuis de sa belle mort. Après une longue agonie.

Lorsque je vois dans la file d’attente des commentaires de ce genre, la tentation est forte de cliquer sur “Corbeille”. Mais je ne suis pas comme Julien : je ne le fais pas. Et la raison est double. La première est que si je le faisais (je l’ai fait une fois ou deux avant de me raviser), cela continuerait à me tarabuster.



La sagesse populaire dit : “Ne donnez pas à manger aux Trolls !”, mais si vous les ignorez, ils penseront qu’ils ont vous ont blessé, et c’est là la manière dont ils se nourrissent en fait, et ils continueront de troller. Non ! Il faut les moucher !

C’est ce que je fais en me moquant alors d’eux. Il y en a eu un ou deux qui sont revenus à la charge et, paradoxalement sans doute, sont devenus alors des contributeurs réguliers aux commentaires du blog, prouvant qu’ils étaient à la recherche seulement d’un peu d’attention – que je leur ai alors offerte en les taquinant.

Et la seconde raison, c’est que les Trolls jouent peut-être un rôle positif en tant que charognards : de faire de la place, de réduire la consommation énergétique de l’Internet. Si l’on vous dit “un petit naze prétentieux bientôt oublié”, et qu’il y a un fond de vérité là-dedans, il est probable que vous vous tairez alors, quelle que soit la douleur que vous éprouvez. Mais si le monde a la bonté de vous alimenter (comme avant-hier, hier et aujourd’hui, par exemple 😉 ) de propositions ne pouvant signifier qu’une seule chose : qu’il apprécie votre contribution et a besoin de vous pour donner une âme aux machines, ou compte même sur vous pour permettre à l’espèce de passer un cap difficile, alors la réponse est celle que j’ai faite l’autre jour : “Si c’est le cas, pourquoi perdez-vous votre temps précieux à vous intéresser à ce que je fais ?”.