Covid-19 : Un excellent test de la rationalité humaine

Si vous comprenez l’anglais, regardez ceci : la mentalité “À moi on ne me la fait pas !”

– L’infirmière qui explique qu’on les accuse elle et ses consœurs et confrères de tuer les patients délibérément pour créer un nombre de morts que l’on attribuera alors au Covid-19 pour faire croire qu’il y a une pandémie.

– “Comment osez-vous faire peur aux gens ?”.

– “C’est les autres qui attrapent ça”.

– “Je l’ai eu mais ce n’est pas une raison pour se faire vacciner”.

– La femme dont l’enfant a manqué en mourir et qui ne se vaccinera pas “pour ne pas être un cobaye du gouvernement”.

– “Tout ça c’est des prétextes pour surveiller les gens (crowd control)”.

– “Je veux qu’on me traite en adulte”.

– “Les experts disaient : quand les gens tomberont malades eux-mêmes ou des gens dans leur entourage, ils changeront d’avis, mais ce n’est pas ça qu’on voit dans l’Arkansas”.

* La blague dont il est question : l’infirmière a mis sur les réseaux sociaux “Envoyez-moi 10$ et je vous révèle la vérité sur le Covid-19 !” Elle a gagné 100$ en échange de dire : “Oui, il existe vraiment !”