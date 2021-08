D’abord le programme ou d’abord le candidat ?

Au soir du coup d’État manqué de Donald Trump, le 6 janvier, le général John Kelly, qui avait été chef de cabinet à la Maison-Blanche de juillet 2017 à janvier 2019, a tenu à se démarquer solennellement de son ancien patron. Il a écrit ce qui suit dans un mail qu’il a alors adressé à Josh Dawsey, journaliste politique au Washington Post. *

Ce que nous devrons faire à l’avenir – ce que nous devrons faire en tant que peuple […], c’est nous demander comment nous en sommes arrivés là. Nous devrons attacher infiniment plus d’attention à celles et ceux que nous élisons dans notre pays à un poste quel qu’il soit. Davantage d’attention à la force de caractère du candidat, à sa moralité, à ses antécédents en matière d’éthique, à son intégrité, à son honnêteté, à ses défauts, à ce qu’il a dit des femmes et des minorités, aux raisons pour lesquelles il cherche à obtenir un poste, et c’est seulement à ce moment-là que nous devrons nous pencher sur les politiques qu’il prône.

