La valeur de divertissement des théories complotistes, par van Prooijen, J.-W., Ligthart, J., Rosema, S. et Xu, Y

La valeur de divertissement des théories complotistes

van Prooijen, J.-W., Ligthart, J., Rosema, S. et Xu, Y. (2021), The entertainment value of conspiracy theories. Br J Psychol. https://doi.org/10.1111/bjop.12522

De nombreuses personnes dans le monde entier croient aux théories du complot. Pourquoi ces théories sont-elles si attrayantes ? Nous avançons ici que les théories du complot suscitent des sensations fortes, indépendamment de leur valence émotionnelle. Les gens trouvent donc les théories du complot divertissantes – c’est-à-dire des récits que les gens perçoivent comme intéressants, excitants et qui retiennent l’attention – et de telles évaluations de divertissement sont positivement associées à la croyance en ces théories.



Cinq études ont confirmé ces idées. Les participants ont été exposés à un texte conspirationniste ou non conspirationniste sur l’incendie de Notre-Dame (étude 1) ou sur la mort de Jeffrey Epstein (étude 2 pré-enregistrée). Le texte conspirationniste a suscité des évaluations de divertissement plus fortes et des émotions plus intenses (indépendamment de la valence émotionnelle) que le texte non conspirationniste ; de plus, les évaluations de divertissement ont médié les effets de la manipulation sur les croyances de conspiration. L’étude 3 a montré que les participants adhéraient à des croyances complotistes plus fortes lorsqu’un événement électoral était décrit de manière divertissante plutôt qu’ennuyeuse. Les résultats ultérieurs ont révélé que les croyances conspirationnistes, qu’elles soient structurelles (étude 4) ou sociétales (étude 5), sont positivement associées à la recherche de sensations – un trait caractérisé par une préférence pour les expériences excitantes et intrigantes. Nous concluons que l’une des raisons pour lesquelles les gens croient aux théories du complot est qu’ils les trouvent divertissantes.