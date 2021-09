Veille effondrement #94 – Il est choquant de voir tant de gauchistes attirés vers l’extrême-droite par les théories du complot, par George Monbiot

Il est choquant de voir tant de gauchistes attirés vers l’extrême-droite par les théories du complot.

The Guardian, mercredi 22 septembre 2021

Il n’y a pas que les anti-vax. Les thèmes de la résistance au pouvoir et de la reprise en main de nos vies ont été cyniquement détournés.

C’est une chose inconfortable à admettre, mais dans les mouvements de la contre-culture où se situent mes sympathies, les gens tombent comme des mouches. Tous les jours, j’entends parler d’une autre connaissance qui est tombée gravement malade du Covid, après avoir fièrement proclamé les avantages de “l’immunité naturelle”, dénoncé les vaccins et refusé de prendre les précautions qui s’appliquent au commun des mortels. Certains ont été hospitalisés. Au sein de ces cercles, qui cherchent depuis si longtemps à cultiver la bonne société, il y a des gens qui menacent activement la vie des autres.



Ce ne sont pas seulement les croyances anti-vax qui se sont répandues dans ces mouvements. Presque tous les jours, je vois des théories de la conspiration se déplacer sans heurts de la droite vers la gauche. J’entends des gens fiables reprendre les revendications des suprémacistes blancs, apparemment dans l’ignorance totale de leurs origines. Je rencontre des hippies qui cherchaient autrefois à construire des communautés partageant les mèmes de l’individualisme extrême. Quelque chose a mal tourné dans certaines parties de la scène alternative.

Il y a longtemps eu un chevauchement entre certaines idées du new age et de l’extrême droite. Les Nazis ont adopté l’astrologie, les festivals païens, l’agriculture biologique, la conservation des forêts, l’éducation écologique et le culte de la nature. Ils encourageaient l’homéopathie et la “guérison naturelle”, et avaient tendance à résister à la vaccination. Nous devons être conscients de cette histoire, mais sans céder à ce que Simon Schama appelle le “syllogisme obscène” : l’idée que, parce que les Nazis ont encouragé les croyances du new age, la médecine alternative et la protection de l’environnement, toute personne qui le fait est un Nazi.

Dans les années 1960 et 1970, les fascistes européens ont cherché à se réinventer, en utilisant les thèmes développés par les anarchistes révolutionnaires. Ils ont trouvé un terrain fertile dans certaines parties des mouvements anarcho-primitivistes et de l’écologie profonde, qu’ils ont essayé d’orienter vers des notions de “séparatisme ethnique” et d’autonomie “indigène”.

Mais une grande partie de ce que nous voyons en ce moment est nouvelle. Il y a quelques années, des hippies dreadlockés diffusant des mensonges de QAnon et marmonnant à propos d’une conspiration contre Donald Trump auraient semblé impensables. Aujourd’hui, les anciennes frontières se sont effondrées, et les personnes les plus improbables sont devenues sensibles à l’extrémisme de droite.

Le mouvement anti-vaccin est un canal très efficace pour la pénétration des idées d’extrême-droite dans les contre-cultures de gauche. Depuis plusieurs années, les anti-vax sont à cheval entre la gauche verte et l’extrême droite. Trump a flirté avec elle, invitant à un moment donné l’anti-vaxxer Robert F Kennedy Jr à présider une “commission sur la sécurité de la vaccination et l’intégrité scientifique”.

Les croyances anti-vax recoupent fortement la sympathie envers les théories du complot. Cette tendance a été renforcée par les algorithmes de Facebook qui orientent les personnes hostiles à la vaccination vers des groupes conspirationnistes d’extrême-droite. Les liens anciens entre les mouvements de “mieux-être” et la paranoïa antisémite ont été rétablis dans certains cas. La notion de “corps souverain”, non contaminé par les produits chimiques, a commencé à fusionner avec la crainte qu’une cabale obscure tente de nous priver d’autonomie.

Il est tentant de trop réfléchir à tout cela, et nous ne devrions jamais négliger le rôle de l’idiotie pure et simple. Certains anti-vax se qualifient désormais de “sangs purs”, un terme qui devrait faire froid dans le dos à toute personne connaissant même vaguement l’histoire du 20e siècle. Pour leur défense, cependant, s’ils ne sont même pas capables de comprendre Harry Potter (les méchants s’appellent les “sangs purs”), on ne peut pas s’attendre à ce qu’ils détectent un écho des lois de Nuremberg.

Je crois que cette synthèse des cultures de gauche-alternative et de droite a été accélérée par le découragement, la confusion et la trahison. Après que les partis politiques de gauche se sont alignés sur le pouvoir des entreprises, la droite s’est emparée du langage qu’ils avaient abandonné. Steve Bannon et Dominic Cummings ont brillamment réinterprété les thèmes de la gauche, à savoir la résistance au pouvoir des élites et la reprise du contrôle de nos vies. Aujourd’hui, il y a eu un échange de langage presque parfait. Les partis qui appartenaient autrefois à la gauche parlent de sécurité et de stabilité tandis que ceux de droite parlent de libération et de révolte.

Mais je pense que cela a également quelque chose à voir avec les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui. Une suspicion justifiée quant à l’intérêt personnel des grandes entreprises pharmaceutiques se heurte à la nécessité d’une vaccination de masse. Les fermetures et autres mesures nécessaires pour empêcher la propagation du Covid-19 sont des politiques qui, dans d’autres circonstances, seraient à juste titre considérées comme un contrôle politique coercitif. Pour enrayer la pandémie, la dégradation du climat et l’effondrement de la biodiversité, il faut conclure des accords puissants entre les gouvernements, ce qui peut être difficile à avaler pour des mouvements qui ont longtemps combattu le pouvoir multilatéral tout en mettant l’accent sur le local et l’artisanal.

Alors comment s’y retrouver ? Comment rester fidèles à nos racines contre-culturelles tout en résistant à la contre-culture de droite ? Il y a un principe hippie sain que nous devrions nous efforcer d’appliquer : l’équilibre.

Je ne parle pas de la doctrine compromise et soumise qui s’appelle le centrisme et qui mène inexorablement à des résultats extrêmes comme la guerre en Irak, la croissance économique sans fin et le désastre écologique. Je veux parler de l’équilibre entre des valeurs concurrentes dans lequel se trouve le véritable radicalisme : raison et chaleur, empirisme et empathie, liberté et considération. C’est cet équilibre qui nous défend à la fois de la cooptation et de l’extrémisme.

Si nous pouvons rechercher la simplicité, nous devons également reconnaître que le corps humain, la société humaine et le monde naturel sont d’une complexité phénoménale et ne peuvent être facilement compris. La vie est désordonnée. La souveraineté corporelle et spirituelle est une illusion. Il n’existe pas d’essence pure ; nous sommes tous des sangs-mêlés.

L’illumination, quelle qu’elle soit, n’est possible que par un engagement long et déterminé avec les découvertes et les idées des autres. La réalisation de soi exige une remise en question constante. La véritable liberté naît du respect des autres.

George Monbiot est chroniqueur au Guardian.

DeepL (avec l’aide de PJ).