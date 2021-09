Brexit #10 – Panique à la pompe au Royaume-Uni

Financial Times : Boris Johnson prepares to call in army as panic buying drains UK petrol pumps, lundi 27 septembre à 8h15

Boris Johnson s’apprête à faire appel à des centaines de soldats pour faire face à la crise du carburant au Royaume-Uni, alors qu’au moins la moitié des stations-service situées en dehors du réseau autoroutier sont à court de carburant après que les Britanniques se sont livrés à des achats de panique. Le Premier ministre rencontrera des ministres et des fonctionnaires de haut rang lundi pour examiner les dernières données concernant les perturbations de l’approvisionnement en carburant causées par la pénurie de chauffeurs de camions-citernes. Un proche du gouvernement a déclaré : “La situation en Angleterre est très mauvaise.” M. Johnson envisagera de faire appel à l’armée pour conduire les camions-citernes dans tout le pays, dans le cadre d’un plan d’urgence connu sous le nom d’opération Escalin. […]