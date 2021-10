Le peuple chinois en rêvait – Xi Jin ping le fait, par D. H.

Si l’idée de liberté n’a jamais fait beaucoup de chemin dans la population chinoise, la soif de justice y est inextinguible ! Pendant deux millénaires ce sont les « hui », les « sociétés secrètes » qui ont été là pour, tant bien que mal, essayer de l’étancher ! Ces « hui », seul maillage horizontal et très dense de la société chinoise, ont joué, face au pouvoir impérial, le rôle de soupape et ont très largement fomenté jacqueries et révoltes quand la coupe débordait et qu’une soupape n’y suffisait plus. Il y avait chez elles, en plus structuré, organisé et pérenne, du Mandrin et du Robin des Bois. Ce n’étaient pas des enfants de chœur et leurs activités ordinaires étaient carrément hors la loi, mais elles ont joué un rôle capital dans l’effondrement de la dynastie Qing en 1911, l’abolition du régime impérial et l’ensemble des mutations politiques survenues en Chine jusqu’à, et y compris, l’avènement de la République Populaire. Le principal mot d’ordre des « hui », le slogan qui leur gagnait à coup sûr le cœur des foules, c’était

打富济贫

DA FU, JI PIN c’est à dire : Frapper les riches, secourir les pauvres !

C’est très précisément ce qu’entreprend de faire Xi Jin ping en sabrant les profits des entrepreneurs et promoteurs les plus goulus et en rappelant à l’ordre sans douceur tous ceux qui, du bâtiment aux activités bancaires en passant par la vente en ligne et l’instruction privatisée vendue au prix fort, se gavent un peu trop étourdiment. Que les acquis de l’économie chinoise boostée depuis trois décennies se répartissent de façon plus égalitaire en un « ruissellement » digne de ce nom est le but qui a été fixé lors du 19e Congrès du PCC en octobre 2017. Xi Jin ping entend bien pouvoir faire la preuve que cette feuille de route est en bonne voie de réalisation lors du 20e Congrès qui se tiendra l’année prochaine. Cela sera bon pour sa popularité ? Certes. Ily adossera son ambition d’un troisième mandat ? Sans doute. Mais comment imaginer que l’immense majorité de la population y trouve à redire ?

Petite note de bas de page : en chinois « Économie » se dit 经济 JING JI qui est la version contractée de 经世济民 JING SHI JI MIN, c’est à dire littéralement « aménager le monde et assurer le bien être du peuple ». L’idée remonte à Confucius et Xunzi : que les mots utilisés pour nommer les choses en ce monde terrestre garantissent leur contenu avec une stricte exactitude est la condition première de tout bon gouvernement. À méditer.