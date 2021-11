Brexit #15 – Ce que le Brexit préparait, par Duncan Sutherland

Le texte original en anglais se trouve ici.

La nuit dernière, j’ai fait un rêve épouvantable. Le monde tel que nous le connaissions a cessé d’exister lorsqu’une peste mondiale s’est abattue sur lui tandis que son climat se modifiait de façon désastreuse et incontrôlable. Debout parmi les ruines de l’ancien forum romain, le chef des Britanniques a révélé qu’il avait eu une vision. Il avait perçu que le changement climatique était comparable au déclin et à la chute de l’empire romain, à l’effondrement d’un monde civilisé.

Il a lui-même contribué à miner l’empire européen actuel en libérant les Britanniques de son emprise, il envisageait maintenant le chaos et l’effondrement à venir, lorsque des vagues successives de réfugiés désespérés et délogés d’Afrique et du Moyen-Orient déferleraient sur l’Europe continentale en nombres dévastateurs, ce qui ne pourrait que sceller le destin du continent dans l’apocalypse du désastre climatique, alors que le Brexit pourrait permettre à l’île de Grande-Bretagne de survivre une fois qu’elle se serait débarrassée de la partie nord de l’Irlande et qu’elle serait devenue autosuffisante en s’adaptant à un climat plus chaud et plus humide et en établissant une barrière rigoureusement défensive contre l’immigration illégale telle que la législation sur les droits de l’homme pourrait désormais être empêchée de l’interdire.



L’échec de la COP26 semblait désormais pratiquement assuré après la réunion improductive du G20 à Rome. Cela étant, le changement climatique, qui ne peut être stoppé, serait désormais considéré et largement compris comme inarrêtable. Ce serait le signe qui conduirait progressivement à une grave migration de masse à une échelle catastrophique. Du côté britannique de la Manche, une formidable barrière défensive s’élèvera à mesure que les voyages internationaux autorisés seront de plus en plus limités et que le tunnel sous la Manche sera scellé. Pour protéger leur île contre le désordre croissant sur le continent, les autorités britanniques non seulement ne secourraient plus les immigrants illégaux dans la Manche, mais seraient prêtes et habilitées à intercepter leurs embarcations pour les refouler ou même les couler si cela était jugé nécessaire.

Lorsqu’un monde civilisé s’effondre, seuls les plus impitoyables survivent, a déclaré le chef des Britanniques, en latin comme en anglais, s’ils peuvent se protéger des pires effets du cataclysme. C’est ce que le Brexit préparait et permettait aux Britanniques de faire.

La voix s’est éteinte, et je me suis réveillé pour découvrir… que je n’avais pas rêvé après tout.