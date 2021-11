Getch, je ne peux pas : il ne peuvent pas entendre

Getch m’écrit :

… pourquoi ne pas parler un peu plus d’éco-anxiété et de la façon de vivre avec celle-ci ? On en a besoin je crois. Le deuil et l’accompagnement des mourants que nous sommes tous. Nous sommes un peu tous comme des cancéreux en phase terminale. J’aimerais bien vous entendre aussi sur le suicide. Comme l’affirme notre cher Camus, serait-il le seul problème philosophique sérieux ? Je repense à cette scène glaçante de « La route » où la maman du petit garçon choisit de partir de l’autre côté du miroir.