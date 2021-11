Un bilan de deux années de politique 0 Covid en Chine, par ilicitano

Nous « fêtons » le deuxième anniversaire de l’apparition du Covid en Chine.



Le monde occidental regardait, début janvier et avec surprise, voire dédain, la réaction chinoise qui, elle, comprenait l’ampleur de la situation, et construisait, à la hâte, des hôpitaux de 2500 places dédiés au Covid en 10 jours et isolait de manière suivie et très coercitive 60 millions de Chinois dans la région de Wuhan en janvier 2020.

La Chine était loin.

Début mars 2020, il n’y avait plus ou peu d’autres cas positifs.

Les hôpitaux se désemplissaient.

La Chine enterrait ses morts.

La vie redémarrait.

Stratégie sanitaire 0 Covid mise en place en Chine

Le 23 mars 2020, elle décidait de bloquer et de filtrer ses flux humains internationaux.

« Afin de limiter les risques de contagion à partir de cas importés, dans un contexte de propagation à l’international de l’épidémie de la Covid19, les autorités chinoises ont établi une quarantaine obligatoire (3 semaines) payante et centralisée depuis le 12 mars 2020. » (Ambassade de France en Chine)

Elle continue, actuellement, de mettre en place à l’échelle du pays et tout particulièrement sur les aéroports internationaux, des plateformes de quarantaine aux conditions de surveillance drastiques pour accueillir les flux humains entrants et sécurisés.

Nous ne sommes plus près de voir des touristes chinois sur les Champs-Elysées, dans les grands magasins parisiens ou en file d’attente au Palais de Versailles.

Par contre les flux de marchandises, après la période de confinement chinoise et son impact négatif sur les chaines logistiques mondiales, sont repartis très fortement à la hausse et ont permis l’approvisionnement mondial des besoins de protections contre le Covid, entre autres.

La première alerte est arrivée à Bergame en Italie et a été très sévère.

Le virus était en Europe et allait se propager mondialement.

2020 aura été l’année qui aura montré les difficultés et l’impuissance de la planète à faire face à une épidémie virale à laquelle nous n’étions pas préparés.

Confinement et son respect

Moyens de protection non disponibles

Suivi des personnes infectées

Hôpitaux dépassés par la situation

………

Le virus voyait son ampleur limitée par les confinements successifs mais était toujours présent et en plus décidait de muter.

2021 aura été l’année de l’espoir, mais !!

L’ensemble de la machine de recherche et production s’est mise en branle comme jamais auparavant.

Les premiers vaccins étaient disponibles dès janvier et la campagne vaccinale s’est accélérée de façon spectaculaire mais inégale selon les pays et a montré son efficacité de protection.

Les pays dont la population s’est peu vaccinée comme la Russie (45% de taux de vaccination) en subissent les conséquences : premier pays mondial en mortalité journalière actuellement :

Le Portugal, avec le taux de vaccination le plus élevé (89%) au monde, semble, pour le moment, résister à la remontée épidémique :

Un élément majeur qu’il faut prendre en compte dans toutes ces analyses comparatives est la pyramide des âges.

Les résultats annuels de l’atih montrent clairement l’impact du virus sur les populations âgées et à comorbidités

L’Europe, les USA, la Russie, … ont une population vieillissante et à comorbidités et subissent la majorité des conséquences d’un virus hautement circulantet contaminant comme le delta.

Il s’avère cependant que cette protection a une durée limitée et nécessite maintenant une troisième dose qu’on appelle maintenant rappel et dont la fréquence à venir est inconnue mais qui pourra toujours être incrémentée.

Une analyse plus récente publiée dans le Lancet suggère que si deux doses de Pfizer sont efficaces à 90% contre l’hospitalisation pendant au moins six mois, elles ne sont efficaces qu’à 47% contre l’infection après cette période.

Cette évolution à la baisse passe, en plus, par une période de réduction progressive d’efficacité.

Un autre élément perturbateur est la capacité du virus à muter et dont les effets a postériori sont inconnus et risquent de modifier l’efficacité vaccinale et des traitements nouveaux éventuels à venir.

Le variant omicron, après le variant delta, est en train de recréer une période d’incertitude sur notre capacité à gérer l’épidémie.

Il est en train de s’étendre en Europe qui rentre en mode panique.

En Chine il a été détecté dans les zones de quarantaine des arrivants et semble pour le moment bloqué.

De nombreux chercheurs et responsables parlent maintenant d’endémie.

« L’endémie est la présence constante d’une maladie dans une zone géographique limitée. On distingue ce terme de l’épidémie qui est la survenue d’une maladie infectieuse contagieuse d’extension rapide au sein d’une certaine population, mais disparaissant, et de la pandémie qui est une épidémie généralisée. »

En Israël :

Il est prévu une vaccination tous les 6 mois

« Cela va être notre vie à partir de maintenant », Professeur Salman Zarka (responsable de la lutte contre le Covid en Israël)

Comment notre société va-t-elle s’adapter face à un virus mutant et permanent ?

La Chine cependant continue sa stratégie sanitaire 0 Covid et ne semble pas prête de l’arrêter.

Une étude récente réalisée par des mathématiciens de l’Université de Pékin montre que :

La Chine aurait 630.000 cas quotidiens si elle adoptait l’approche de prévention et de contrôle à l’américaine (rapport du CDC)

Le site web du CDC chinois a publié un rapport hebdomadaire intitulé « Sur la coexistence avec COVID-19 : estimations et perspectives ». Il dit que si la méthode imparfaite de prévention et de contrôle du coronavirus de style américain était adoptée par la Chine, il y aurait 630.000 infections quotidiennes dans ce pays.

Les résultats ont clairement mis en garde contre le fait que, pour le moment, la Chine n’est pas prête à adopter des stratégies d’« ouverture » reposant uniquement sur l’hypothèse d’une immunité collective induite par la vaccination qui est préconisée par certains pays occidentaux.

Des vaccinations plus efficaces ou un traitement plus spécifique, de préférence la combinaison des deux, sont nécessaires avant que les mesures de quarantaine d’entrée-sortie et d’autres stratégies de réponse à la COVID-19 en Chine puissent être levées en toute sécurité, peut-on lire dans l’article.

On retrouve sur ce tableau la comparaison et la référence aux 630.000 (637.155)

TABLE 2. Estimates on the lower bound of daily new infections in China under strategies in the reference countries.

La Chine a actuellement une moyenne de 25 à 30 nouveaux cas par jour essentiellement détectés dans les zones de quarantaine.

Les autres cas font immédiatement l’objet, dans l’endroit où ils sont détectés, d’un confinement et de mesures de détections généralisés de 3 à 4 semaines avec toujours à l’issue la disparition du Covid.

Le bilan à ce jour du Covid en mortalité par million d’habitants :

Chine : 3

USA : 2395

Brésil : 2861

Royaume Uni : 2117

Russie : 1876

France : 1816