L’élection présidentielle française de 2022

Le sondage Harris portant sur la période du 26 au 29 novembre donnait pour la droite « civilisée » et « dure » :

19% Marie Le Pen

14% Xavier Bertrand

13% Éric Zemmour

11% Valérie Pécresse

10% Michel Barnier

Éric Ciotti n’était pas mentionné ; il obtenait 6% dans le sondage Ifop sur la période du 23 au 25 novembre. Jean-Luc Mélenchon obtenait 10% : le même score que Barnier.

Or ce sont maintenant Pécresse et Ciotti qui s’affronteront pour le second tour de la primaire LR. Et Zemmour a depuis annoncé officiellement sa candidature.

23% pour Emmanuel Macron s’il avait affronté Bertrand, 24% contre Pécresse.

Imaginons que Pécresse l’emporte contre Ciotti, ça nous fait pour droite « civilisée » plus « dure » : 41% et 24% pour la droite « molle » représentée par Macron. Cela laisse quand même pour les gauches « molle », « civilisée » et « dure », 35%. L’honneur serait sauf. La possibilité d’influer sur l’avenir, ce serait une tout autre histoire.

« Patron, reversez-nous ça ! »