Réveillez-vous

D’accord, vous êtes sur le blog d’une personne qui a annoncé la crise des subprimes dès 2005 et qui est arrivé au mieux à se faire appeler « alarmiste », qui a publié en 2016 un livre intitulé Le dernier qui s’en va éteint la lumière, ouvrage qui échoua au Prix des Lumières où il arriva second derrière une réflexion sur l’amour dans l’antiquité grecque, et qui a dénoncé dans l’indifférence générale, jour après jour, Donald Trump comme un petit chef fasciste asseyant son pouvoir. Mais je ne suis pas près de me décourager dans mes dénonciations véhémentes, même si elles persistent à ne pas même faire une ride dans l’eau.

