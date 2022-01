La Covid et la grippe, similitudes et différences, par Jean-Baptiste Auxiètre

Tout d’abord l’immunité acquise. En gros elle est au moins du double pour la grippe en durée à celle de la Covid : 1 an pour la première et en gros 6 mois au mieux pour la seconde.

Ensuite les variants : d’une façon générale vous n’êtes pas immunisé pour le variant suivant et pour la plus grande partie car la durée d’immunité est trop courte mais en plus la variation est telle que les anticorps restants ne reconnaissent plus le virus.

Sont-elles des maladies saisonnières : pour la grippe oui, elle disparaît quasiment totalement en été, hélas pour la Covid, elle ne disparait pas du tout, il y a seulement une atténuation. Donc il n’y a pas cet effet de « nettoyage » pour la Covid comme pour la grippe ce qui explique que l’on ait des vagues en continu et pas une vague par an et donc que contrairement à d’autres maladies respiratoires, la pandémie ne se limite pas à une ou deux vagues mais à une multitude de vagues pour la Covid.



La maladie irait en s’atténuant ? Là pour la grippe on le sait : chaque variant suivant peut être léger ou pandémique. Pour la grippe : la grippe Espagnole et la grippe asiatique et donc, non, il n’y a pas de règle comme quoi le variant suivant serait plus atténué : il y a une part d’aléa. Donc pour la Covid , ce n’est pas parce que la variant Omicron serait plus « light » que cela deviendrait instantanément un rhume. Alors pourquoi se pose-t-on la question ? Parce que les autres coronavirus sont devenus des rhumes bénins. Oui mais en combien de temps ? Des milliers d’années au prix probable d’une multitude de morts dans l’espèce humaine et une sélection naturelle des gènes les plus protecteurs. Mais imaginer que cela peut être raccourci à quelques mois ou années semble dans l’histoire des maladies complètement illusoire.

Comment et en combien de temps pourra-t-on arriver à une sortie de crise ? Premièrement, en n’attendant pas un miracle que l’on souhaite certes, mais d’une improbabilité elle-même très probable ! Les vaccins plus généralistes, et des traitements réellement efficaces vont nous sortir de cette situation (4, 5 ans en tout) mais il faudra les deux : pour les premiers il y a réellement un délai de fabrication qui reste de 6 mois entre l’apparition d’un variant et sa diffusion, et pour les traitements pour l’instant ils sont symptomatiques et peu efficaces en réalité, même si avoir une efficacité de 30% est significatif au point de vue mathématique, mais au niveau individuel c’est nettement plus discutable.