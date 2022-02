Histoire de me faire mal voir, par Pierre Guillemot

En réponse à ma simple reprise de Brassens dans Que répondre à Zemmour ?

J’ai vécu des années en Chine. Un pays peuplé uniquement de Chinois (ou en tout cas d’Asiatiques ; dans ma ville là-bas il y a quantité de Coréens, que je suis incapable de discerner, mais les Chinois savent). Quand j’allais en France, je voyais des blonds, des bruns, des noirs, des femmes voilées, et je me sentais revenu à la maison.



Je n’y suis plus, enfermé dehors depuis mars 2020, et donc je suis en France. Quand c’est devenu possible, il n’y a pas longtemps, mon épouse (Chinoise) est venue me rejoindre. Elle a trouvé que dans notre ville il y a trop d’étrangers (bruns, noirs, femmes voilées). Nous revenons d’un petit voyage de retraités sur la côte normande, l’air marin des jours de grandes marées, les plages de vacances désertes entre les falaises. Je l’ai entendue dire plusieurs fois « J’aime bien, ici il n’y a que des Français. » Elle ne s’est pas aperçue qu’au restaurant ou à l’hôtel nous avons été servis par un Antillais, un Maghrébin … En fait, elle a parfaitement intégré que les Français ont des quantités de gueules différentes, mais elle est très sensible aux attitudes « pas normales » dans les rues de la ville, celles des blacks et des barbus qui posent, des femmes qui se font volontairement une silhouette différente.

J’ai l’impression que le Zemmourien moyen non idéologue en est au même point que ma femme. La couleur le laisse indifférent (et il a peut-être un beau-frère camerounais ou une belle-fille algérienne ; je connais quelqu’un qui vote FN depuis que ça existe; dans ses bons copains il a deux beaux-frères plus ou moins éloignés, un Marocain musulman pratiquant et un Chinois). Par contre, le Zemmourien a du mal avec ceux et celles qui veulent se distinguer, et à qui il attribue toutes sortes de mauvaisetés.

Et moi-même je me dis la même chose. En Chine je ne pourrai jamais être Chinois, je resterai toujours un étranger honoré. En France n’importe qui peut être Français, à commencer par mon épouse dont l’allure très asiatique est juste une curiosité mineure. Ceux qui veulent montrer qu’ils sont différents me font braire.