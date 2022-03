L’essor de la psychanalyse, et sa chute

Ils – notez le « ils » – payaient le Dr Stone pour qu’il découvre ce qui avait détruit le patient entré dans son service. Dans chacun des cas, une balle avait été tirée sur lui, en un certain lieu, à un moment donné, de sa vie. La balle l’avait pénétré et la douleur s’était mise à se propager. Insidieusement, la douleur l’avait rempli jusqu’à ce qu’il se fende en deux, coupé bien au milieu. La tâche du personnel, et même des autres patients, était de reconstituer la personne, mais cela ne pouvait se faire tant que la balle n’avait pas été extraite. Tout ce que des thérapeutes moins doués arrivaient à faire, c’était de constater que la personne était fendue en deux et se mettre à la recoller, mais sans avoir trouvé la balle et l’avoir extraite. La balle fatale tirée sur la personne, c’est là que Freud avait lancé son offensive originelle de sauvetage de la personne psychologiquement blessée ; Freud avait compris : il avait appelé la balle « traumatisme ». Par la suite, tout le monde se lassa de rechercher la balle fatale, cela prenait trop de temps. Il y avait trop à apprendre sur le patient.